Seleção Uruguaia apresenta convocados para jogos eliminatórios da Copa do Mundo

Na manhã desta quinta-feira (5), Óscar Tabárez divulgou a lista dos 26 jogadores convocados para a seleção uruguaia nos dois primeiros compromissos eliminatórios para a Copa do Mundo 2022. Jogadores de Flamengo e Palmeiras, respectivamente, De Arrascaeta e Matías Viña figuram no plantel celeste, enquanto o centroavante Luíz Suárez segue de fora, por uma lesão no joelho.

A convocação é referente aos dois jogos contra o Chile, 26 de março, no estádio Centenário, e Equador, 31 de maço, em Quito. Chamados pela primeira vez, Ronald Araújo, do Barcelona B, Nicolás De La Cruz, do River Plate, e Mauro Arrambarri, do Getafe, são as principais novidades. Também em grande fase no mesmo time espanhol, o zagueiro Damián Suárez volta à seleção principal após 12 anos.

26 atletas convocados por Óscar Tabárez. (Foto: AUF)

Previsto para iniciar a partir do dia 23, os treinamentos da seleção irão definir a lista final de Tabárez. Até lá, o experiente treinador terá tempo para definir a listagem final para começar as preparações para os dois confrontos.

Confira abaixo a pré-lista de convocados:

Goleiros - Fernando Muslera, Martín Silva e Martín Campaña;

Defensores - Diego Godín, José Giménez, Sebastian Coates, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Gastón Silva, Damián Suárez e Matías Viña;

Meias - Diego Laxalt, Mauro Arrambarri, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentacur, Nathan Nández, Bryan Lozano, Bryan Rodríguez e De Arrascaeta;

Atacantes - Gastón Pereiro, Nico De La Cruz, Edinson Cavani, Jonathan Rodriguez, Cristian Stuani e Darwin Nuñez.