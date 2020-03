Com gols no primeiro tempo, Sevilla e Atlético de Madrid empatam em jogo movimentado

Pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, Sevilla e Atlético de Madrid ficaram num empate de 2 a 2, em jogo realizado no último sábado (7). Alvaro Morata e João Félix fizeram para os colchoneros enquanto Luuk de Jong e Lucas Ocampos marcaram a favor da equipe de Andaluzía, que jogaram no estádio Wanda Metropolitano.

PRIMEIRO TEMPO

Os donos da casa logo se impuseram nos primeiros 10 minutos e nisso, perderam uma ótima chance, logo aos dois minutos com o zagueiro brasileiro Felipe que não aproveitou o cruzamento do lateral Trippier.

Depois do "abafa" do Atletico, o Sevilla passou a equilibrar as ações e também deu sustos com boas finalizações de Lucas Ocampos (12 e 16 minutos) que tiraram aquela tinta da trave de Oblak.

Mas ao minuto 19, o gol sevilhano saiu dos pés do artilheiro holandês Luuk de Jong que só finalizou no canto direito no centro da área para tirar o zero do marcador.

Após ter tomado o gol, a equipe de Simeone voltou a pressionar os visitantes e por três vezes, tiveram boas chances, mas o sistema defensivo de Lopetegui se deu bem.

No entanto, aos 27 minutos, Diego Carlos toca a bola com a mão. O VAR revisou o lance e marcou a penalidade máxima a favor dos mandantes. O defensor ainda levou um cartão amarelo. Na cobrança, Morata não perdoou e empatou o jogo aos 32 minutos.

Seis minutos mais tarde, teve vira-vira. O português João Félix fez o 2 a 1, num bom chute com a perna canhota no meio do gol, sem chances para o goleiro Vaclík.

Mas o que era bom, durou pouco. O Sevilla foi lá e deixou o duelo novamente empatado. Desta vez, o autor do gol foi Lucas Ocampos. Ele sofreu pênalti aos 38, mas o VAR demorou para revisar e o mesmo só foi cobrar cinco minutos, após a infração e a confirmação da falta.

SEGUNDO TEMPO

Com um primeiro tempo tão agitado, era previsto que a 2ª etapa seria mais amena. Nada disso aconteceu! O jogo ficou mais pegado com muitas faltas para os dois lados.

Por jogar em seus domínios, o Atlético de Madrid fez de tudo para conseguir o terceiro gol. Chances foram criadas por João Félix, Trippier, Sául e Diego Costa mas os homens de frente demonstraram pouca inspiração lá na frente.

O Sevilla sustentou o resultado como pode e na única oportunidade que teve, Jesus Navas finalizou para fora aos 41 minutos, a melhor chance no segundo tempo.

No mais, foi um resultado que não ajudou a ninguém e deixou os dois emblemas empacados na tabela do Campeonato Espanhol.

FICHA TÉCNICA

La Liga - 27ª Rodada

Atlético de Madrid 2 x 2 Sevilla

Gols: Alvaro Morata (32 min) e João Félix (36 min) (ATM) / Luuk de Jong (19 min) e Lucas Ocampos (43 min) (SEV)

Escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe e Hermoso (Carrasco); Koke, Llorente e Saúl; Ángel Correa, João Félix (Vitolo) e Morata (Diego Costa). Técnico: Diego Simeone.

Sevilla: Vaclík; Reguílon, Diego Carlos, Koundé e Jesus Navas; Gudelj, Lucas Ocampos (Vásquez) e Banega; Joán Jordan (Sergi Gómez), Suso (En-Nesyri) e Luuk de Jong. Técnico: Julien Lopetegui.

Cartões Amarelos: João Félix e Trippier (ATM) / Diego Carlos, Jesus Navas, Banega, Gudelj (SEV)

Cartões Vermelhos: Não houve

Estádio: Wanda Metropolitano, Madri-ESP

Público: 60.422 pessoas