Schalke é derrotado pelo Colônia no fim e retorna ao último lugar da Bundesliga

Por 2 a 1, o Colônia venceu o Schalke 04 nesta quarta-feira (20), na Veltins Arena, pela décima sétima rodada da Bundesliga. Com gols de Czichos e Thielmann, o time visitante garantiu os três pontos, enquanto Hoppe descontou. O resultado afundou ainda mais os azuis na lanterna do campeonato nacional.

Colônia sai na frente no placar

A primeira etapa começou com o Schalke pressionando e tendo as melhores chances de jogo, enquanto o Colônia tentava chegar na área defensiva dos azuis. Uht, Kolasinac, Hoppe e Harit foram os responsáveis pela boa fase. Entretanto, aos 31 minutos, Czichos de cabeça abriu o placar mandando a bola para o fundo da rede do goleiro Farhmann.

Porém, mesmo atrás no resultado, o Schalke não se intimidou e continuou chegando até a defesa dos adversários para tentar deixar tudo igual. Boas oportunidades foram criadas, mas sem sucesso.

Schalke busca empate, mas Bodes garantem vitória nos acréscimos

O segundo tempo não foi diferente, com o time dos mineradores conseguindo criar boas jogadas para pressionar o Colônia. Até que Hoppe conseguiu deixar tudo igual. Em jogada entre Harit, Raman e Serdar, o jovem americano em belo chute empatou a partida.

A partir daí, o Schalke apareceu cada vez mais tentando virar o resultado, mas ou era parado pelo goleiro Horn ou errava o alvo. Quem não faz, toma. Próximo do apito final, Thielmann conseguiu ampliar para os visitantes, deixando em 2 a 1 o placar final.

Com esse resultado, o Colônia aparece em 16º lugar, contabilizando quinze pontos. Já os azuis reais estão na última colocação, com sete pontos, empatado com o Mainz.

Próximo desafio

No próximo domingo (24), pela 18ª rodada da Bundesliga, o Schalke 04 recebe o Bayern às 11h30. Já o Colônia visita o Hoffenheim.