Fabrício Baiano comemora boa fase no Rizespor e destaca meta no clube turco

Um dos principais destaques do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou a vontade de conquistar um objetivo importante na Turquia: chegar aos 50 jogos no país. Para o jogador, alcançar esta marca será marcante em sua carreira.

“Chegar aos 50 jogos no futebol turco será muito especial. Tenho trabalhado para isso e para alcançar outras marcas no país e no clube. Vou continuar me empenhando ao máximo para construir uma história bonita na Turquia", falou.

Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor tem tudo para crescer na temporada.

“Nossa equipe tem potencial. Vamos trabalhar muito para que o grupo possa crescer nas próximas semanas e possa alcançar seus objetivos", disse.