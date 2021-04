Danilo comemora boa fase do AEL Limassol e mira conquista do Campeonato Cipriota

Principal jogador do AEL Limassol nesta temporada e vivendo um grande momento no clube, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, falou sobre o ótimo ano que vem fazendo com todos. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol belga, russo, ucraniano e turco, a meta é manter essa evolução.

"Estou vivendo um momento muito especial neste ano, buscando essa evolução e melhorando meu desempenho em campo a cada jogo da temporada. Venho em um ritmo forte desde o início da temporada e isso é muito importante. Vou continuar trabalhando para conquistar meus objetivos aqui”, disse.

Segundo Danilo, a equipe tem tudo para crescer na temporada.

“Nosso grupo tem procurado trabalhar muito para manter essa evolução e para melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para que isso seja possível”, falou.