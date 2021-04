Em sua terceira temporada no Jubilo Iwata, Lukian se diz motivado e elogia elenco

No Jubilo Iwata há duas temporadas e um dos artilheiros da equipe em 2020, o atacante Lukian, com passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, quer um grande ano no clube após renovar com a agremiação. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números no país.

“Estou muito motivado para essa temporada 2021. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano e para ajudar a equipe dentro e fora de campo com gols e boas atuações. Não vai faltar entrega e dedicação da minha parte”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o Jubilo vai com tudo para ter um grande 2021.

“Temos um bom elenco, competitivo e uma base muito forte. Nossa ideia é fazer uma grande liga para colocar o Jubilo novamente na J-League", falou.