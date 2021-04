Conrado afirma viver boa fase no Lechia Gdansk e mira evolução do time na sequência da temporada

Titular do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de continuar evoluindo no futebol europeu. Segundo o atleta, com passagens pelo Figueirense e Oeste, o objetivo é melhorar seu rendimento em campo para conquistar seus objetivos no clube.

“Vou trabalhar muito nestas próximas semanas para evoluir e melhorar meu desempenho em campo na temporada. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo comigo aqui na Polônia”, disse.

Conrado ainda falou sobre o desejo do grupo em fazer uma boa sequência na Liga.

“Queremos fazer uma boa sequência na temporada agora para alcançarmos nossos objetivos. O elenco está muito focado nisso”, falou.