MLS: San Jose Earthquakes anuncia volante Eric Remedi, ex-Atlanta United

Titular do Atlanta United nas três últimas temporadas, o volante Eric Remedi (25) assina contrato com o San Jose Earthquakes, também da Major League Soccer. Custando US$200 mil, o meio-campista fará parte da equipe na pré temporada e chega com rótulo para ser titular no time da Conferência Oeste.

Tricampeão com o Atlanta - MLS Cup (2018), U.S. Open Cup (2019) e Campeones Cup (2019), Remedi ostenta a estatística de ter sido titular em 49 dos 59 jogos no ex-clube. Seu auge foi a eleição de “Man of the match” na semifinal diante do Orlando City, no torneio Open Cup.

Revelado pelo Banfield em 2015, Remedi custará 200 mil dólares aos Earthquakes e mais bônus adicionais por rendimento. O contrato está válido até o final da temporada 2022.