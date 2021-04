Muralha comenta boa fase e liderança do Al Hazem em busca do título

Principal nome do Al Hazem há dois anos, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre o campeonato incrível que o clube vem fazendo nesta temporada. Com apenas duas derrotas na disputa, a equipe segue firme em busca do título dela. Para o jogador brasileiro, a meta é terminar o ano com a taça.

“Estamos fazendo um grande campeonato, de altíssimo nível e que só depende da gente terminar ele com o título. O grupo vai se dedicar ao máximo para que esses próximos meses sejam de grandes resultados para todos", disse o jogador.

Ainda de acordo com o jogador, sua meta é continuar crescendo no país.

“Estou muito feliz aqui na Arábia Saudita e trabalhando muito para melhorar meus números no país. Vou continuar me dedicando ao máximo para que isso seja possível”, falou.