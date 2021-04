Gramado sintético e sem pista de atletismo: River Plate estreará novo Monumental de Nuñez contra Rosario Central

Na noite deste sábado (20), o River Plate iniciará um marco histórico que projeta um futuro cada vez maior para o time argentino. Logo mais, às 20h30, o time de Gallardo reabrirá o Monumental de Nuñez após 180 dias de obras. Com estrutura europeia, mudanças significativas caracterizam o estádio, bem como o gramado sintético e a retirada da famosa pista de atletismo no local.

Segundo noticia o jornalista Nico Berardo, do Diário Olé, "o futuro chegou" para o River Plate. "É um estádio de nível europeu", descreve Mariano Taratuty, presidente de obras e infraestrutura do clube.

Dentre algumas das principais novidades apresentadas pelo clube, os antigos arcos do estádio, que eram pesados e compostas por barras de ferro, darão lugar aos mais leves e de alumínio. Com um sistema de drenagem novo, dificilmente o gramado será vítima das poças d´água em dias chuvosos e o desnivelamento das arquibancadas foi acabado. Além disso, conforme já citado, a exclusão da pista de atletismo permitirá maior proximidade da tribuna com o campo.

Essa noite será histórica para o #RiverPlate. O clube reestreará o Monumental de Nuñez após 180 dias.

Mais mudanças

Encerrada a grande obra no Monumental desde o ano de 1978, o River Plate dá um passo importante na modernização do clube e no desenvolvimento do futebol local. Apesar do feito, a diretoria ainda não se dá por satisfeita e pretende realizar mais trabalhos no estádio, como a ampliação de 70.084 mil pessoas para uma capacidade de 80 mil lugares, em um projeto que custará 200 milhões de peso argentino.

Sendo assim, as informações da imprensa argentina também garantem que o estádio foi rebaixado em 1,80m e houveram consideráveis mudanças no interior do estádio, com as implementações mais modernas de refrigeração e Wi-Fi disponível para cada torcedor no estádio.

Ainda sem público, o River Plate reestreará sua casa diante do Rosario Central. Agindo rápido em meio à pandemia, o clube oficializa uma nova etapa em sua era no futebol nacional.