Pirlo comenta lesão de Dybala: ''Não será necessário intervenção cirúrgica''

Após os rumores de uma possível cirurgia no joelho, viagem para Espanha e até mesmo incerteza no time titular, o técnico Andrea Pirlo afirmou em coletiva que o argentino continuará o tratamento normalmente.

“Dybala não corre risco de uma operação. Ele já fez uma consulta e agora iremos analisar qual será o melhor tratamento. Infelizmente, o tempo de recuperação teve que ser prolongado, mas estamos fazendo de tudo para que ele retorne o mais rápido possível”, afirmou Pirlo durante a coletiva de imprensa.

Durante a semana, Dybala desembarcou em Barcelona para realizar exames médicos e buscar orientação com o médico especialista Ramon Cugat. Após ser avaliado, retornou à Itália para continuar a recuperação normalmente, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

O camisa 10 não joga desde a vitória sobre o Sassuolo, que ocorreu no dia 10 de janeiro, onde o atacante marcou presença somente oito vezes na atual temporada da Série A. Com o desgaste excessivo da equipe e jogadores importantes lesionados, a ausência do atacante argentino é muito significativa, já que Pirlo tem tido problemas no setor ofensivo.