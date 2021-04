Douglas Costa deseja retornar à Itália na próxima temporada

Com o retorno para Munique, Douglas Costa não tem se firmado na equipe titular dos bávaros. Em entrevista ao jornalista PierLuigi Pardo, o atacante expressou seu desejo de continuar vestindo a camisa da Juventus na próxima temporada.

O brasileiro tem seu contrato vinculado ao clube italiano até o final de 2022, já que o Bayern de Munique não demonstrou interesse em comprar o passe do jogador.

''Eu gostaria de retornar à Itália, pois gosto muito do país. Vamos aguardar, mas ainda possuo contrato com a Juventus. Meu primeiro ano na Itália foi intenso, mas Allegri me fez compreender como funciona o estilo de jogo no país. É um estilo mais defensivo, diferente do futebol alemão'', comentou.

Com o setor ofensivo composto por Kulusevski, Chiesa, Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo, o meia-atacante pode acabar sendo listado na próxima janela de transferência. O possível destino pode ser a Inglaterra, onde já teve seu nome especulado em algumas equipes. No entanto, não há nenhuma informação sobre qualquer proposta oficial pelo atleta até o momento.