 Peça importante no setor ofensivo, Chiesa afirma: ''Ainda acreditamos no Scudetto''

Apesar da temporada irregular na Série A, o atacante italiano Federico Chiesa acredita que o clube pode erguer mais um Scudetto.

"É notório que estamos perdendo jogadores importantes, e outros não estão no seu melhor momento, mas nós somos a Juve e isso não deve ser um sentença. Temos que focar somente no jogo de terça-feira, porque ainda acreditamos no ''Scudetto", afirmou.

Durante a entrevista, o atleta se mostrou irritado quando foi questionado como a equipe poderia melhorar o sistema ofensivo, sem depender somente da boa fase de Cristiano Ronaldo.

"Conseguimos anotar três gols contra o Crotone e poderiam ter sido seis. Tivemos boas chances, tínhamos assumido a liderança, então deveríamos ter feito melhor para nos segurar. Eu não compreendo essa avaliação da equipe", rebateu.

Sobre o seu posicionamento dentro de campo, Chiesa ressaltou que está disposto a jogar com intensidade, não importando qual função possa exercer no esquema tático de Andrea Pirlo.

"Onde quer que o treinador me peça para jogar, eu irei jogar. Minha função é apoiar a equipe com intensidade e resistência, então a qualidade é algo que vem com o tempo. Sou muito grato à Juventus pela oportunidade que me foi dada'', completou.

Emprestado ao clube de Turim até a metade de 2022, com obrigação de compra caso alguns objetivos sejam atingidos, o jovem atleta pensa em colecionar mais títulos em sua carreira vestindo a camisa da Velha Senhora. Até o momento, Chiesa anotou seis gols e forneceu seis assistências, tendo presença em 21 partidas pela Série A TIM.