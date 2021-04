Jean Cléber mira boa sequência de resultados para Marítimo subir na tabela

Um dos principais destaques do Marítimo nos últimos anos, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, revelou o trabalho intenso que tem feito para terminar a época com bons jogos com a camisa do clube português. Segundo o jogador, seu desejo é estar em campo nos próximos meses.

“Tenho trabalhado muito para ajudar o Marítimo sempre. Venho me dedicado ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e para estar em alto nível até o fim da época. Vou me empenhar para terminar bem a temporada", disse.

Ainda de acordo com o atleta, o plantel tem condições de encerrar bem a época.

“O plantel tem se dedicado ao máximo para terminar bem a época, com vitórias. Esse é o desejo de todos aqui no clube”, falou.