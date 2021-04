Destaque do Rapid Wien, atacante Yusuf Demir se aproxima de acordo com Barcelona

O Barcelona está próximo de finalizar um acordo para a janela de junho, a principal do futebol europeu. Segundo jornalista Luigi Matta, do portal Calcio In Pillole, a promessa de 17 anos Yusuf Demir, deve trocar o Rapid Wien/AUT pelo time Catalão em transferência de até 13 milhões de euros.

Após a fracassada negociação de Natal, onde o empresário do jogador Emre Örztük, confirmou ter conversado com Barcelona, o mesmo assegurou que o atacante completaria sua temporada na liga austríaca antes da mudança. Considerado "novo Messi" após os rumores, o jovem soma seis gols e duas assistências em 17 partidas oficiais pelo clube.

A transferência

Próximo de cumprir o desejo de seu agente, Demir completará 18 anos em 2 de junho. O jogador integra o plantel sub-21 da seleção austríaca e possui contrato até o meio de 2022, podendo assim, em dezembro assinar pré acordo com qualquer equipe. Diante da possibilidade de lucrar com a grande promessa atual, o Rapid Wien estaria disposto a ceder o jogador por 13 milhões de euros, conforme diz o portal mencionado.

Diante da grave escassez financeira, o Barcelona terá os próximos meses para fechar negócio e sua forma de pagamento. Monitorando de perto o jogador, estão também Juventus, Manchester United, Ajax e até Borussia Dortmund, segundo é noticiado pelo jornal Kronen Zeitug, da Áustria.

Sendo assim, com tantos destinos maiores para Demir, a saída do atleta é dada como certa pelo treinador do Rapid, Dietmar Kühbauer, onde já não garante a presença do atacante para a temporada 201/22.