Atacante do Jubilo Iwata, Lukian busca atingir meta pessoal pela equipe japonesa

Principal nome do Jubilo Iwata desde 2019, o atacante Lukian revelou o desejo de passar dos 50 jogos com a camisa do clube japonês nas próximas semanas. Segundo o jogador, alcançar essa meta será muito especial em sua carreira.

“Quero alcançar marcas importantes no clube. Passar dos 50 jogos será muito especial para mim. Vou trabalhar muito para fazer uma boa sequência nos próximos compromissos do clube na temporada para que isso seja possível”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o Jubilo tem condições de fazer um grande ano em 2021.

“Temos uma ótima equipe, competitiva e em condições de brigar na parte de cima da tabela da Liga J2. Vamos trabalhar para que isso seja possível", concluiu.