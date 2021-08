Bruno Nascimento acerta vínculo com Pyunik e espera recuperar hegemonia do clube na Armênia

Após passagem pelo futebol árabe, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, assinou com o Pyunik, da Armênia. Feliz com a nova oportunidade, o jogador falou sobre o desejo de fazer uma temporada perfeita no clube.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de defender o Pyunik. Vou trabalhar muito para honrar a camisa do clube e para construir a minha história por aqui. Estou muito focado e motivado para esse novo desafio”, afirmou.

Ainda de acordo com o defensor, a ideia de todos no clube é conquistar o título nacional.

“Vamos trabalhar para fazer um grande ano e para conquistar títulos esse ano. A ideia de todos é essa. O grupo é forte e tem tudo para alcançar os objetivos traçados”, disse.