Oficialmente apresentado no Chengdu Rongcheng, Rômulo projeta acesso à elite chinesa

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do Chengdu Rongcheng, da China, falou sobre a expectativa para os próximos meses no clube. Segundo o jogador, a meta é construir uma história com todos na agremiação.

“Estou motivado para construir uma história aqui de títulos e boas atuações. Vou trabalhar muito para ter bons números nesta passagem no clube e para ajudar todos a conquistarem seus objetivos nos próximos anos”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o futebol chinês tem tudo para continuar crescendo.

“O futebol chinês sempre foi muito forte. Minha ideia é ficar aqui por um tempo. Espero ter uma passagem vitoriosa com a camisa do Rongchang", disse.