Tiago Orobó celebra boa fase e destaca rápida adaptação na Arábia Saudita

Após boas temporadas no Brasil, o atacante Tiago Orobó acertou a sua ida para o futebol da Arábia Saudita, mais precisamente para defender o Al Jabalain, equipe que disputa a segunda divisão do futebol saudita. Nesta segunda-feira (13), o Al Jabalain recebeu o Al-Kawbak, em partida válida pela 15ª rodada da competição. Tiago Orobó marcou o único gol do jogo e garantiu os três pontos para a sua equipe. Esse foi o quarto gol do atacante na temporada. O brasileiro comemorou a vitória e celebrou o importante gol.

“Feliz por marcar mais um gol e poder ajudar nossa equipe a sair com a vitória. Por ter sido o gol da vitória, o gostinho é especial, porém, o mais importante sempre é vencer. Com a equipe jogando bem e nós ali na frente temos mais chances de marcar. Devemos continuar trabalhando para no final conquistar o nosso objetivo principal que é colocar o clube na liga mais importante do país”, disse.

Aos 28 anos, Tiago Orobó vive a sua segunda experiência atuando fora do Brasil. A primeira foi em 2018, quando defendeu o Qadsia, equipe do Kuwait. Mesmo sendo um país diferente, Orobó garante que a passagem no Kuwait, o ajudou na rápida adaptação que vem tendo na Arábia Saudita. Tiago também destacou a boa estrutura que o clube oferece aos jogadores. O brasileiro acredita que a equipe tem grandes chances de conseguir o acesso.

“O clube tem uma estrutura muito boa, estamos brigando para ficar em cima na tabela. O campeonato aqui é bem equilibrado, mas o importante é continuar trabalhando porque ainda tem bastante coisa para acontecer e eu tenho muita confiança que vamos conseguir nosso objetivo. Sobre a adaptação aqui no mundo árabe, não estou sofrendo tanto porque tive uma passagem em 2018 no Kuwait, então, comida, língua e cultura eu já conhecia e sabia que seria difícil”, concluiu.