Hoffenheim surpreende e arranca empate contra Bayer Leverkusen em três minutos

Assim como ocorreu no último jogo, diante do Eintracht Frankfurt, o Bayer Leverkusen novamente deixou escapar a vitória nesta quarta-feira (15), na BayArena, em confronto contra o Hoffenheim na 16ª rodada da Bundesliga. Os Leões venciam por 2 a 0, com dois gols de Schick, mas cederam empate em 2 a 2 aos adversários, que marcaram com Stiller e Dabbur.

Primeiro tempo promissor

O Leverkusen mostrou superioridade na primeira etapa e quase abriu o placar aos quatro minutos, contudo durante a comemoração de Wirtz, a bandeira foi levantada, constatando impedimento no lance. Aos 29, foi a vez do zagueiro Hincapie assustar o Hoffenheim ao carimbar a bola na trave.

Os visitantes também responderam com jogada na trave aos 34, com Richards, mas aos 37, Schick recebeu passe de Diaby na direita e finalizou firme ao gol, contando com falha do goleiro Baumann para inaugurar o marcador.

Segundo tempo agitado

Diferente do tempo anterior, a segunda etapa foi mais agitada e os aspirinas voltaram dispostos a ampliar a vantagem. Algumas chances criadas foram desperdiçadas, porém aos 63, Schick novamente estava na área para definir. O atacante cabeceou a bola de longe e fuzilou a meta defendida pelo time adversário.

Para mudar a situação em campo, o técnico Sebastian Hoeness apostou em dois atletas que estavam no banco de reservas: Stiller e Dabbur. As alternativas deram certo e ajudaram o clube de Sinsheim a alcançar a igualdade no placar.

Primeiro, aos 80, Stiller bateu cruzado às redes e a bola passou atrás das costas do goleiro Hradecky. Três minutos depois, Dabbur marcou golaço de calcanhar, em outra jogada que pegou a defesa do Bayer de surpresa.

Nos acréscimos, a situação dos Leões piorou com a expulsão de Diaby, que recebeu o segundo cartão amarelo e em seguida o vermelho. O resultado, todavia, foi mantido.

Classificação e próximos compromissos

O empate não mudou as posições das equipes na tabela, que seguem no G-4 da Bundesliga. O Bayer Leverkusen está em terceiro, com 28 pontos, enquanto o Hoffenheim vem logo atrás na quarta posição, com 27.

Na próxima rodada, que será a última a ser realizada em 2021, os Azuis irão receber o Borussia Mönchengladbach no sábado (18), às 11h30, e os Leões, por sua vez, vão visitar o Freiburg no domingo (19), mas também às 11h30.