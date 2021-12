Lucas Villela celebra títulos na Letônia e analisa temporada especial: " Perfeito"

O ano de 2021 ficará marcado na carreira do meia Lucas Villela. Em sua primeira temporada no FK RFS, o jogador brasileiro disputou 20 jogos e conquistou os títulos da Liga da Letônia e a Copa nacional.

"Foi um ano praticamente perfeito. Pude chegar em um clube estruturado, com ótimos profissionais e com ambição de título. Não é a toa que brigamos por todos os nacionais e conseguimos levantar os troféus das duas competições do país. Um 2021 maravilhoso".

Foram quatro gols marcados ao longo desta trajetória, sendo um deles que garantiu a vitória na final do torneio mata-mata. Além disso, a equipe garantiu a classificação para a Champions League.

"Individualmente também foi positivo, ajudei da melhor maneira possível, inclusive com um gol na final da Copa. Espero continuar correspondendo para brigar pela titularidade".