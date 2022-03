Lucas Rangel deixa Ucrânia após guerra e vai jogar no Azerbaijão

O atacante Lucas Rangel viveu momentos de muita tensão na busca por deixar a Ucrânia, após o início dos conflitos no país. O brasileiro defendia o Vorskla Poltava, equipe que disputava a primeira divisão do futebol ucraniano. Por conta da paralisação no futebol local, Lucas teve que voltar ao Brasil e encontrar um novo clube. Após alguns dias, o jogador acertou com o Sabah, time do Azerbaijão. O brasileiro falou sobre o acerto.

“Desde que cheguei ao Brasil, passei a receber diversas propostas e sondagens de equipes do Brasil e do exterior. Eu, juntamente com a minha família e o meu empresário, optamos por aceitar essa proposta do Sabah, que desde o início mostrou muita vontade de contar comigo nessa reta final de temporada”, disse.

Pelo Vorskla na temporada 2021/2022, Lucas Rangel disputou 13 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. O contrato de Lucas com o Sabah vai até o final da temporada europeia. O brasileiro segue vinculado ao Vorskla. Apesar do pouco tempo para atuar, Lucas espera poder estrear o mais rápido possível e logo poder voltar a fazer o que mais gosta.

“É um contrato até o final da temporada europeia, tiro curto. Espero poder estar apto a jogar o mais rápido possível. Acredito que tenho que fazer um trabalho mais forte para poder fazer a minha estreia. Estou trabalhando bastante, para que eu possa voltar o quanto antes a fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol”, concluiu.