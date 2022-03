Matheus Leoni comenta boa fase pessoal e desempenho do Kisvárda na temporada

Titular no Kisvárda, da Hungria, e em alta no clube, o lateral-esquerdo Matheus Leoni falou sobre o bom ano que a equipe vem fazendo. Segundo o atleta, que passou alguns anos no futebol búlgaro, a meta é continuar evoluindo na temporada.

“Nossa ideia é fazer uma boa reta final de temporada, com vitórias. O grupo tem se dedicado ao máximo no dia a dia para manter a intensidade e para chegar aos seus objetivos nestes próximos meses”, disse.

Matheus ainda falou sobre o bom momento que vive na carreira.

"Estou vivendo um momento especial. Quero continuar com essa intensidade e essa regularidade para chegar aos meus objetivos no clube e no país”, falou.