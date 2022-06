Sérvia domina, mas perde para Noruega em casa na Liga das Nações

A Noruega começou com pé direito na Liga B da Liga das Nações. A seleção viu a Sérvia dominar o jogo, mas terminou com a vitória por 1 a 0 no duelo desta quinta-feira (2) pela primeira rodada do grupo 4, no estádio Marakana, em Belgrado.

Na Liga das Nações, existem quatro sub-ligas. A principal é a A, em que os primeiros colocados de quatro grupos se enfrentam nas semifinais e depois a final define o campeão. Os últimos colocados dos grupos caem para a Liga B, e os primeiros dos grupos da Liga B, sobem para a A. O mesmo processo se segue em relação às Liga C e D.

Sérvia e Noruega entraram então no gramado do estádio Rajko Mitic, "Marakana", em Belgrado para dar início à suas campanhas. Desde o começo, os donos da casa dominaram o jogo, e permaneceram assim até o final. A posse de bola ficou em 61% a 39% a seu favor, os chutes a gol em 13 a 4 e os escanteios em 12 a 0.

Porém, isso de nada adiantou pois o time não soube converter a superioridade em gols. E a Noruega marcou o seu em uma das poucas chances que teve. Aos 26' da primeira etapa, Pedersen recebeu em profundidade na direito, cruzou na área e Haaland apareceu de frente para o gol, com ele livre, para mandar para as redes. O VAR demorou para checar por possível impedimento de Pedersen, mas manteve a marcação.

Depois disso, a Sérvia seguiu pressionando, mas não conseguiu empatar a partida. Os noruegueses começam assim com ótima vitória fora de casa e ficam na segunda colocação por hora. A Suécia venceu a Eslovênia também como visitante por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo.

Classificação e próximos compromissos

Standings provided by SofaScore LiveScore

Na segunda rodada, A Noruega viajará até Solna para duelo nórdico contra a Suécia. O confronto será no estádio Solna Arena, também conhecido como Friends Arena. Já a Sérvia jogará novamente no mesmo estádio do jogo de hoje contra a Eslovênia.