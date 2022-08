Lucas Souza acerta com time da elite saudita e celebra: "Estava precisando de algo novo"

O meio-campista Lucas Souza é o novo reforço do Al Khaleej. O atleta de 32 anos assinou um contrato válido por duas temporadas com a equipe da elite da Arábia Saudita. Após encerrar a sua segunda passagem pelo APOEL, do Chipre, o jogador brasileiro parte rumo a uma experiência inédita no futebol do Oriente Médio.

"Inicia um novo ciclo na minha carreira, um novo desafio e me sinto bem e preparado. Eu estava precisando de algo novo de uma motivação nova. Estou muito feliz de poder representar o Al Khaleej e muito feliz por poder jogar na Arábia Saudita também. Temos muito trabalho pela frente aqui e sei que com comprometimento e seriedade vamos conseguir nossos objetivos", projetou Lucas Souza.

Lucas Souza se integrou ao elenco do Al Khaleej, na Turquia, para dar sequência na pré-temporada. A nova equipe do meio-campista brasileiro é o atual campeão da Divisão de Acesso da Liga Saudita. A edição de 2022/23 da elite nacional tem o seu início programado para 25 de agosto.

"Vejo todos aqui muito ambiciosos, trabalhando e focados para melhorarmos e crescermos juntos a cada dia. Nosso principal objetivo é manter o clube na primeira divisão e sei que isso será possível se trabalharmos e andarmos todos juntos nos mesmo caminho. Individualmente falando, o meu objetivo é o mesmo do clube dar o meu melhor e manter esse clube na primeira divisão", disse.