Euller fala sobre suas expectativas após acerto com Desportivo de Chaves

O lateral-esquerdo Euller, ex-Vitória e CSA, que agora defende as cores do Desportivo de Chaves, de Portugal, espera fazer uma ótima época no clube. Segundo o atleta, sua ideia é fazer uma temporada de ótimas partidas na agremiação.

“Estou muito feliz com o momento que tenho passado e vou trabalhar muito para que essa temporada seja de alto nível individual novamente. Venho em um ritmo forte no dia a dia e buscando melhorar ainda mais meu rendimento em campo para ajudar o grupo nos próximos meses”, disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo tem tudo para fazer um ótimo ano.

"Nosso elenco tem tudo para fazer um ótimo ano pela frente. Vamos lutar muito para que essa temporada seja de bons resultados para a equipe”, falou.