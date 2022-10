Em alta no Avispa Fukuoka, Lukian quer encerrar temporada com vitórias no Japão

Em ótima fase no futebol japonês e vestindo a camisa do Avispa Fukuoka,, o atacante Lukian pediu intensidade máxima da equipe na sequência final da temporada no país. Segundo o centroavante, o grupo tem tudo para terminar bem a J-League.

“Estamos trabalhando para encerrarmos bem a J-League e para terminarmos o ano com o Avispa garantido na competição para 2023. Vamos lutar muito para que isso seja possível nestas próximas semanas”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua fase tem sido muito boa individualmente.

“Tive um ano positivo e isso me deixa feliz. Estou trabalhando muito para continuar crescendo e fazendo a minha história no futebol japonês".