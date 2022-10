Gabriel Ramos projeta reta final pelo Riga, da Letônia, e crê em chances de título da liga

Com três rodadas para o término do Campeonato Letão, o atacante Gabriel Ramos faz uma projeção para essa reta final de temporada pelo Riga FC. A equipe do brasileiro está na segunda colocação da liga, com 75 pontos, três a menos que o líder Valmiera.

O camisa 10 fala sobre a expectativa de encerrar bem a temporada e crê ainda que o time possa conquistar a taça de campeão da liga. Com 12 gols na temporada, em 35 jogos, o brasileiro é um dos principais destaques da equipe letã em 2022.

“A expectativa do nosso grupo é fazer a nossa parte e ganhar esses três últimos jogos que temos pela frente, terminar o campeonato em uma boa posição ou até ser campeão, porque temos chances ainda”, afirmou o atacante Gabriel Ramos, que também quer "secar" o Valmiera nas últimas rodadas.

"Esses três últimos jogos deles também são muito difíceis. Temos que torcer sim para eles perderem, porque isso faz parte do futebol, mas o mais importante é fazer nossa parte, esquecer eles e ver o resultado no final do campeonato", acrescentou.

O próximo compromisso do Riga é contra o FK Auda, atual campeão da Copa da Letônia. Gabriel prega cautela no duelo entre as duas equipes, mas conta com o apoio da torcida para sair com a vitória e seguir na luta pelo título da liga.

"Vai ser um jogo muito difícil. O elenco do Auda veio de uma final muito boa, jogando muito bem, mas vamos jogar em casa com o apoio da nossa torcida e tenho certeza que vamos sair com os três pontos", projetou.

Riga e FK Auda se enfrentam neste sábado (29), às 11h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Letão.