Emerson exalta temporada quase perfeita de Hamrun Spartans e mira sonho de jogar a Champions League

Em sua nona temporada em Malta, Emerson Marcelina vive seu auge no futebol local. Defendendo o Hamrun Spartans pelo terceiro ano seguido, o brasileiro já conquistou o título da liga uma vez com o clube, em sua primeira temporada, e é um dos pilares da equipe, disputando 28 dos 29 jogos possíveis até o momento.

Com 17 vitórias e apenas uma derrota em 19 rodadas, o zagueiro exalta a campanha da equipe na BOV Premier League, onde lidera com 11 pontos de vantagem para o Gzira United, vice-líder do campeonato. Também relembra a campanha na Conference League, onde chegou na quarta fase. Além disso, acredita estar vivendo seu melhor momento individual desde que chegou no país.

"Estamos fazendo uma temporada quase perfeita. Começamos muito bem na Conference League e agora estamos fazendo um trabalho incrível na liga. Com certeza, essa também é a minha melhor temporada individual desde que cheguei em Malta, conseguindo ter bom desempenho pra ajudar a equipe e excelentes números, que é importante também. Coletivamente, nosso time encaixou de uma maneira que surpreendeu até nós mesmos, mas isso tem muito mérito do treinador, que sabe explorar o melhor de cada jogador", relatou.

Em semana decisiva, o Hamrun Spartans tem clássico pela copa e confronto direto pela liga. Emerson ressalta a expectativa para o confronto pela BOV Premier League principalmente, por ser contra o terceiro colocado e também a equipe que o clube ainda não derrotou nesta temporada. Com vantagem na liderança, o brasileiro quer conquistar o título para realizar o sonho de disputar as fases iniciais da Champions League.

"Estamos em uma sequência crucial para nossos objetivos e mesmo assim estamos conseguindo manter nosso nível de jogo. A expectativa é muito grande para a próxima rodada da liga, pois é o time que ainda não conseguimos vencer nessa temporada, então temos que estar 100% concentrados. Uma vitória contra eles é mais um grande passo para o titulo e assim o sonho de jogar a pré-Champions League", projetou.