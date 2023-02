Um dos destaques do Pohang Steelers, Wanderson quer grande 2023 no clube

O meia-atacante Wanderson, em alta no Pohang Steelers,, falou sobre a sua expectativa para a temporada 2023 no clube coreano. Segundo o jogador, sua ideia é crescer com a equipe e melhorar seus números na agremiação.

“Tenho certeza que a temporada 2023 será ainda melhor para mim individualmente. Vou trabalhar muito para fazer um ano de alto nível e para ajudar nossa equipe a ter ótimos resultados ao longo dele".

Segundo Wanderson, o clube tem tudo para ter ótimos resultados e conquistas importantes em 2023.

"A próxima temporada tem tudo para ser muito boa para o clube. Vamos procurar trabalhar para ter um ótimo desempenho ao longo dela e para conquistarmos nossos objetivos”.