Guardiola revela que não ficou surpreso com empate do City: “Tive a sensação de que o jogo seria assim"

O Manchester City não conseguiu aproveitar a vantagem criada no primeiro tempo, em gol de Mahrez, e acabou cedendo o empate, de 1 a 1, depois da saída errada de Ederson, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions League,. Com o resultado, a grande decisão será no Etihad Stadium, algo que não causou nenhuma surpresa a Pep Guardiola.

“Tive a sensação de que o jogo seria assim e seria decidido no jogo de volta. Eu diria antes de eles marcarem, que durante 20/25 minutos eles foram excelentes. Normalmente, existe um conceito no futebol de que se jogarmos assim no primeiro tempo, as pessoas vão dizer o quão mal jogamos no segundo”.

Ao invés de procurar falhas, Guardiola optou por exaltar os adversários, destacando o bom desempenho diante de grandes times.

“Por que você não pode pensar que o Leipzig é um bom time? Eles não perderam muitos jogos, venceram o Real Madrid aqui em um bom jogo. No jogo contra o Bayern de Munique, o Bayern foi melhor, mas no segundo tempo o Leipzig foi muito melhor. Tenho muito respeito pelo Leipzig e quando eles fazem coisas boas é porque são bons".

O espanhol detalhou que os seus comandados precisam melhorar a parte de construção das jogadas e aprendeu com o que presenciou na beira do campo, além de ponderar que não existe jogo fácil, por conta do crescimento das ligas.

“Claro que vou aprender com o que vi hoje, podemos fazer melhor, podemos ajustar alguma coisa na construção porque eles são uma equipe muito boa e encontram uma maneira de passar. É a Champions League, grandes clubes estão na Europa League agora, então é uma competição muito exigente. Antes era muito fácil, mas hoje em dia, todos os times de todas as ligas são muito fortes. Boas equipes, bons dirigentes”.

A partida de volta está programada para o dia 15 de março, às 17h (de Brasília). Vale lembrar que não existe mais o critério gol fora de casa. Quem vencer avança de fase. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis. Guardiola voltou a mencionar que suas expectativas não eram altas, mas que o jogo tem 180 minutos.

“Minhas expectativas não são altas. Minha expectativa não era voar para Leipzig para ganhar fácil. Nem por um segundo. Pensei que o jogo que íamos jogar precisava de controle. São duas etapas, 180 minutos".