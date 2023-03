Tiago Alves comemora bom início de temporada, mas quer Montedio Yamagata melhor J-League 2

Um dos destaques no início da J-League 2, Tiago Alves tem chamado atenção em sua segunda temporada com a camisa do Montedio Yamagata. Com três gols e uma assistência em seis rodadas, o atacante comanda o setor ofensivo da equipe.

Apesar do bom começo individual de Tiago, o Yamagata vive uma sequência negativa no campeonato, sem vencer há quatro rodadas. Ele afirma que o elenco precisa reverter esse cenário e também quer seguir ajudando a equipe com participações em gols, ressaltando sua boa forma física.

“Começamos bem, ganhando os dois primeiros jogos, mas nas últimas rodadas não conseguimos pontuar e precisamos reverter isso. Individualmente, estou conseguindo fazer a diferença, estou me sentindo bem fisicamente e espero continuar ajudando a equipe para reagirmos no campeonato.” - disse.

Tiago analisa situação do Yamagata, mas crê em melhora da equipe na sequência da J-League 2

Para recuperar a boa fase coletiva, o atacante acredita que o elenco precisa corrigir alguns pontos, mas afirma que um triunfo contra o Mito Hollyhock na próxima rodada pode dar confiança para os jogadores para a sequência da competição.

“Sabemos que precisamos melhorar em alguns aspectos, como na defesa, a mentalidade do time, que afeta na concentração, e consequentemente a confiança para executar o que o treinador pede. Acredito que uma vitória no próximo jogo em casa fará com que a moral da equipe aumente e possamos entrar numa fase boa para subir na tabela novamente para brigar pelo acesso.” - projetou.

Agenda e situação do Yamagata no campeonato

Tiago Alves retorna a campo com o Montedio Yamagata no próximo domingo (2), para encarar o Mito Hollyhock pela sétima rodada da J-League 2.

O Montedio Yamagata ocupa atualmente a 17ª colocação do Campeonato Japonês da segunda divisão, com seis pontos, mas pode encostar nos seis primeiros colocados em caso de vitória no domingo (2).