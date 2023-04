Newcastle vence Manchester United e assume terceira posição da Premier League

Festa alvinegra no confronto da parte de cima da tabela. No Saint James Park, Newcastle não tomou conhecimento do Manchester United e bateu por 2 a 0. Em uma partida de amplo domínio, os Magpies contaram com Joe Willock e Callum Wilson para garantirem a terceira posição da Premier League.

Tudo igual na primeira etapa

O jogo começou muito igual, mas a medida que o tempo passava, o Newcastle tomava a rédeas do confronto. A primeira finalização foi salva duas vezes por De Gea. Isak cabeceou a queima roupa, na primeira o goleiro evitou de forma espetacular e na sobra de Saint-Maximin, ele afastou a conclusão.

O United só conseguiu chegar com perigo por volta da meia hora. Através do lateral Dalot, que apareceu na área, mas isolou. Mesmo com essa primeira chance, o time do norte britânico seguia em cima do gigante inglês e dava muito trabalho ao De Gea. Aos 35, Longstaff recebeu na meia direita e disparou uma bomba, a bola passou rente a junção da trave.

Na reta final, os Magpies continuavam desperdiçando e dessa vez foi o Willock. O meia recebeu sozinho na esquerda da área e mandou na arquibancada. Ainda restou tempo para um finalização de Antony sem nenhuma complicação ao goleiro Pope. Então, acabando mesmo no zero.antes do intervalo.

Magpies passam por cima do United

Como no tempo anterior, o Newcastle continuava dando trabalho ao Manchester, que mostrava muito pouco no jogo. Sempre com o brasileiro Bruno Guimarães, que servia os seus colegas, diante disso o time chegava facilmente ao ataque adversário.

De tanto pressionar, a equipe alvinegra chegou a abertura do marcador. Em uma boa jogada trabalhada, Bruno Guimarães fez a triangulação com Isak e levantou para Saint-Maximin, que escorou de cabeça pro Willock. O meia só teve o trabalho de empurrar para rede vazia: 1 a 0.

Nem o gol tomado fez com o United saísse lá de trás e os donos da casa empilhava oportunidades, senso que se não fosse o De Gea, sofreria um placar elástico. Por volta dos 35 minutos, o brasileiro Joelliton cabeceou firme e o goleiro espanhol defendeu no reflexo, na sobra Schar carimbou a trave.

No entanto, o Newcastle tratou de fechar o caixão e isso aconteceu perto do fim. Em levantamento de Trippier, o inglês colocou na medida pro Callun Wilson, que testou forte para o fundo da meta. Portanto, só restando os Magpies levarem até o fim a vantagem e com isso comemorarem a ultrapassagem sobre o rival na tabela.