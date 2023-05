Preparador de goleiros na Tanzânia, Milton Nienov conquista terceiro título nacional: “Gratificante”

Aos 55 anos, Milton Nienov adicionou mais um troféu no seu vitorioso currículo. Preparador de goleiros do Young Africans, o profissional se sagrou tricampeão da Liga da Tanzânia no último sábado (13). A equipe do brasileiro superou o Dodoma Jiji FC por 4 a 2, e conquistou o torneio com duas rodadas de antecedência.

Este foi o segundo título nacional de Milton Nienov pelo “Yanga”. Ele chegou ao clube em janeiro do ano passado, após ser campeão da liga com o Simba SC. Na Tanzânia desde 2021, o profissional ainda soma duas conquistas da copa nacional e uma da supercopa.

“É gratificante conquistar mais um título da liga nacional, o meu terceiro aqui na Tanzânia. Temos um grupo de jogadores e profissionais muito dedicados, além de uma torcida incrível. Creio que o título vem para coroar o esforço de todos”, disse o preparador de goleiros.

Na reta final da temporada 2022/23, Milton Nienov ainda poderá conquistar mais dois títulos pelo Young Africans. A equipe do brasileiro é finalista da Copa da Tanzânia e da Copa das Confederações Africanas — equivalente à Copa Sul-Americana na América do Sul.

“Ainda temos objetivos importantes nesta temporada. Estamos nas final da Copa da Tanzânia, também na decisão da Copa das Confederações Africanas, que seria uma conquista inédita para o país. Seguimos trabalhando com o mesmo foco que nos trouxe até aqui”, concluiu o profissional.

Com passagem pela África do Sul antes de chegar na Tanzânia, Milton Nienov está há mais de uma década no continente africano. Catarinense da cidade de Palmitos, o preparador de goleiros trabalhou em clubes do Brasil como Figueirense, Sport e Vasco. Recentemente, Nienov concluiu a Licença PRO da CBF Academy para treinadores.