Matheus Prado destaca sua estreia na Europa: “Realização de um sonho”

No último final de semana, o Lusitânia de Açores estreou pelo Nacional de Juniores, principal campeonato de base português, em um empate sem gols diante do Estoril.

Apesar do placar, o jogo foi marcado pela estreia do zagueiro Matheus Prado, revelado pelo Coritiba, com a camisa do time português.

“Fiquei muito feliz por estrear com a camisa do Lusitânia, é uma sensação extraordinária fazer parte da história do primeiro clube açoriano da história a disputar um campeonato de 1ª Divisão”, afirmou o zagueiro.

Matheus fala sobre adaptação e explica diferenças entre o futebol brasileiro e português

Matheus, contratado em julho deste ano, falou sobre a adaptação no novo país, e as mudanças entre o futebol brasileiro e português:

“Desde que cheguei, fui bem tratado por todos no clube. É claro que novos desafios requerem grandes mudanças e com isso você abre mão de algumas coisas, mas estou muito motivado e adaptado a vida nessa região tão linda.’

O Zagueiro de 18 anos também fez projeções futuras para a carreira no exterior, visando a continuidade de seu desenvolvimento em solo europeu:

“Quero fazer um ótimo trabalho e agarrar todas as oportunidades que me forem dadas. Sei que a Liga Portuguesa é uma grande vitrine para o futebol mundial e quero muito estar à altura deste desafio”,