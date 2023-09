Felipe Santos comemora primeiro gol oficial pelo Hapoel Haifa

Nos primeiros desafios oficiais pelo Hapoel Haifa, os resultados de Felipe Santos vem sendo positivos. Em três jogos, o brasileiro foi titular nas duas primeiras partidas, quando atuou pela ponta direita, posição onde não consegue desempenhar 100% do seu futebol. Com grandes atuações pela ala esquerda, o atacante optou por brigar por seu espaço no elenco, que já tem um titular na posição.

Felipe começou a passagem pelo Hapoel, dando assistência nos amistosos de pré-temporada, e chamou atenção, entretanto, acabou sendo utilizado pelo treinador na outra ponta nos dois primeiros jogos oficiais do campeonato israelita.

Na última partida, Felipe começou no banco, mas entrou na segunda etapa aos 17 da segunda etapa, e com apenas três minutos em campo, o brasileiro abriu o placar para equipe.

“Meu primeiro gol oficial em Israel, sou muito grato a Deus por essa benção. Espero poder contribuir com muitos outros gols e assistências durante a temporada, para contribuir em busca dos objetivos da equipe para este ano”, afirmou o atacante.

Felipe Santos fala sobre começo com o pé direito no Hapoel Haifa

Após o primeiro gol, o Hapoel ampliou o placar, e marcou o segundo, assegurando mais três pontos na Liga Ha’AL. Em três jogos, a equipe tem duas vitórias e um empate, somando sete pontos e garantindo a segunda colocação no campeonato, atrás apenas do Maccabi Tel Aviv.

“Começamos a temporada com uma vitória importante fora de casa, e depois tivemos a chance de atuar por dois jogos em sequência com nossa torcida. Felizmente começamos com o pé direito, e estamos invictos até aqui. O objetivo agora é manter a pegada”, destacou Felipe.