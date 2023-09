Em nova temporada na Bélgica, Éverton Luiz analisa desafios na busca pelo acesso

Revelado no Palmeiras e com ampla experiência atuando no exterior, Éverton Luiz está na sua segunda temporada pelo Beveren, da Bélgica. Clube que marcou o retorno do meio-campista ao futebol europeu depois de passagem pelo Real Salt Lake.

Diante disso, o brasileiro falou sobre o atual momento por qual passa, assim como da sua equipe, no futebol belga.

"Estou bem aqui e muito feliz, como aconteceu no meu primeiro ano. Perdemos muitos jogadores e o nosso time está se acertando, tentando achar uma formação. Me sinto bem desde o começo da pré-temporada e agora é dar sequência ao trabalho para fazer um bom campeonato novamente", - afirmou.

Éverton Luiz fala sobre a disputa pelo acesso à primeira divisão do futebol belga

Diferente da última edição da Challenger Pro League, segunda principal divisão da Bélgica, o número de times que podem garantir vaga na elite do futebol do país aumentou. Agora três clubes asseguram esse direito ao invés de apenas um.

Apesar dessa mudança, Éverton Luiz vê a competição bastante desafiadora e ressalta aspectos que está percebendo na atual disputa.

"Ainda é começo de competição e a chance de subir é maior, pois agora sobem três clubes, diferente do ano passado. Porém, as equipes se reforçaram bastante também, e com mais equipes subindo, acho que este ano o campeonato está mais equilibrado", disse antes de completar.

"Vamos nos acertando a cada jogo, a cada treinamento para que possamos ir em busca do nosso objetivo, que é conquistar o acesso. Percebemos no ano passado como cada ponto é importante, pois não subimos apenas por um", concluiu.