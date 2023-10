Atacante brasileiro marca gol sobre o Dínamo de Kiev e entra para a história na Ucrânia

No último domingo (02), o atacante Geovani Júnior, que defende o Oleksandriya, da Ucrânia, marcou o seu primeiro gol pela equipe na partida contra o Dínamo de Kiev – que foi vencida pela equipe da capital por 4 a 2 – e, de quebra, entrou para a história do futebol brasileiro na Ucrânia.

O gol anotado por Geovani foi o de número 1.300 de brasileiros na Premier League Ucraniana. O jogador celebrou o gol marcado e destacou a felicidade de ser o detentor da marca.

“Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol pelo Oleksandriya. Estava buscando esse gol desde a minha chegada, já havia disputado seis jogos e ainda não tinha conseguido marcar, então estou muito feliz. Depois da partida, me falaram dessa marca, fiquei mais feliz ainda, pois grandes jogadores já atuaram aqui na Ucrânia e agora estou entrando para a história do futebol brasileiro aqui no país”, disse.

Geovani Júnior projeta sequência da temporada pelo Oleksandriya após marca histórica

Geovani Júnior, de 22 anos, é natural de Marabá, no Pará. O jovem atacante fez boa parte da carreira em Portugal, onde defendeu o Famalicão e, por último, o Vitória FC. O brasileiro falou sobre a oportunidade de atuar pelo Oleksandriya e projetou a sequência da temporada.

“Depois de passar alguns anos em Portugal, surgiu essa oportunidade de poder atuar na Ucrânia. Estou muito feliz por estar aqui, o Oleksandriya é uma equipe bem organizada, que tem dado todo o apoio e suporte aos jogadores e traz boas condições de trabalho para todos. Sabemos que precisamos melhorar, buscar uma situação melhor na tabela e vamos trabalhar muito para conseguir isso no decorrer da temporada”, concluiu.

O Oleksandriya é atualmente o 13° colocado com oito pontos conquistados.