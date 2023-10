Rodrigo Rodrigues estreia com gol e vitória em primeiro jogo pelo Espérance, da Tunísia

O atacante Rodrigo Rodrigues estreou com o pé direito em seu primeiro jogo com a camisa do Espérance, da Tunísia. Ex-Juventude, o camisa 9 entrou na segunda etapa e marcou um dos gols do time na vitória sobre o US Monastir, por 2 a 0, no último sábado (7). Com o resultado, a equipe do brasileiro alcançou a liderança do Campeonato Tunisiano.

Já com a expectativa alta de entrar em campo, Rodrigo comemora sua estreia pelo clube africano com gol e vitória.

"Estava treinando bastante focado para quando eu entrasse em campo pudesse ajudar a minha equipe da melhor forma possível, e fui abençoado com um gol. Pude entrar e participar bem do jogo. Agora é melhorar, ter uma sequência e cada vez mais ajudar a equipe marcando gols e com boas jogadas. Tenho certeza que daqui para frente vou melhorar muito mais", celebrou o brasileiro.

Após passagem de sucesso pelo Juventude no futebol brasileiro, o atacante projeta sua temporada pelo clube africano e fala sobre seu início de adaptação na Tunísia.

"Espero ter uma sequência de bons jogos, com boas vitórias, pois temos que chegar bem nas competições. Somos um time qualificado e tenho certeza que vamos brigar por títulos em todas as competições nesta temporada"

"Adaptação tem sido boa, com suas dificuldades, como toda a adaptação, mas tenho certeza que logo já vou estar 100% adaptado e ambientado a cultura do país. Tudo tem acontecido o mais natural possível, e com isso todos têm a ganhar. Tenho certeza que daqui para a frente só tem a melhorar", projetou.