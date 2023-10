Equipes da Bundesliga homenageiam vítimas do conflito no Oriente Médio

O conflito envolvendo Israel e o grupo terrorista Hamas atingiu seu ápice no início do mês de outubro, especificamente no dia 7, quando o Hamas lançou a maior ofensiva em anos contra o país. Desde então, Israel tem bombardeado posições do grupo terrorista na populosa Faixa de Gaza onde milhares de palestinos foram mortos e centenas buscam fugir para outras localidades.

Os números da barbárie são assustadores, segundo o jornal O Globo o número de mortos pelo lado Palestino atingiu a marca de 3.478 pessoas, além de 12.065 feridos. Já Israel confirmou 1.300 mortes e 4.200 feridos.

Cientes da tensão global a Federação Alemã de Futebol (DFB) recomendou que fosse respeitado um minuto de silêncio no início das partidas em homenagem às vítimas durante a rodada da primeira e segunda divisão do campeonato alemão, que perdura do dia 20 ao dia 22 de outubro.

Com esta ação, a Federação, em conjunto com a Liga de Futebol Alemã (DFL), tem como intuito enviar uma mensagem do futebol alemão pela paz. A mensagem ainda ressalta que “O futebol é um esporte que une as pessoas e é por essa razão que todos nós defendemos a convivência pacífica, o respeito e a tolerância.”