André Luís destaca início do Moreirense no Campeonato Português e projeta confronto para se aproximar dos líderes

O Moreirense vem apresentando um desempenho positivo nas primeiras rodadas do Campeonato Português. Recém-promovido à elite como campeão da segunda divisão, o time se encontra atualmente em sétimo lugar, com 14 pontos, e está invicto nos últimos quatro jogos da competição, com três vitórias e um empate.

Capitão da equipe, o atacante André Luís comentou sobre o início do Moreirense no torneio. O brasileiro valorizou a sequência de invencibilidade, que inclui ainda dois triunfos fora de casa, e ressaltou o trabalho que o grupo tem realizado desde o começo da temporada.

"Estamos muito satisfeitos com o desempenho do time nas últimas partidas. Conquistar três vitórias em quatro jogos, sendo duas delas fora de casa, é um feito que nos enche de confiança. Isso demonstra o trabalho árduo que temos realizado nos treinamentos e a união do grupo em campo. Cada jogo é uma oportunidade para mostrarmos nosso valor e mantermos essa trajetória positiva”, declarou o jogador.

Na próxima rodada, o Moreirense tem a chance de subir ainda mais na tabela e se aproximar das primeiras posições. A equipe recebe às 12h30 (de Brasília) de domingo o Vitória SC, atual quarto colocado do campeonato. Em caso de triunfo, o time do brasileiro pode saltar para o quinto lugar e ficar apenas dois pontos atrás do adversário deste final de semana.

“A partida contra o Vitória será um grande desafio, pois sabemos que eles também estão em boa forma. Mas estamos determinados a manter nosso bom momento e continuar subindo na tabela. Vamos entrar em campo com muita garra e determinação, buscando os três pontos e dando o nosso melhor para a torcida do clube”, disse o atacante.

André Luís nasceu em Santarém (PA) e fez sua estreia profissional pelo Grêmio em 2012. O jogador está no Moreirense desde 2020 e foi o artilheiro da equipe na temporada passada, com 17 gols em 32 jogos.