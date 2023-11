Ex-Botafogo-SP, zagueiro Carlos Henrique se destaca na Arábia Saudita e se torna defensor com mais gols na liga

Revelado nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, o zagueiro Carlos Henrique já tem o seu nome consolidado no futebol da Arábia Saudita. Desde 2019, quando deixou o São Caetano, o defensor, de 29 anos, está atuando no futebol saudita. Carlos defende o Najran SC, clube que já havia defendido por três temporadas consecutivas, entre 2019 e 2022.

Após 11 rodadas disputadas, o Najran ocupa a oitava colocação do grupo A da SDL. O brasileiro falou sobre o atual momento das equipes e a projeção para os próximos jogos.

“Estamos sofrendo um pouco por não ter uma boa sequência de vitórias, estamos oscilando bastante na competição e isso dificulta muito para que a gente consiga subir na tabela. Estamos trabalhando muito forte para que possamos conquistar vitórias seguidas, poder subir na tabela de classificação e brigar pelo acesso”, disse.

Além de ser um zagueiro muito firme e ter boas atuações defensivas, Carlos Henrique também se destaca pelo bom desempenho no ataque. Na atual temporada, com 11 jogos disputados, Carlos já marcou cinco gols. O jogador é o artilheiro da sua equipe, entre os brasileiros também é líder, juntamente com mais dois atletas, além de ser o defensor com mais gols na competição até aqui.

Carlos falou sobre a veia artilheira e disse que espera bater o seu recorde de gols em uma única temporada, que é de 2021/2022, quando defendia o mesmo Najran e marcou sete gols.

“Muito feliz pelo momento que venho vivendo nesta temporada. Tenho conseguido fazer bons jogos e ajudar a minha equipe com gols. O nosso primeiro objetivo é evitar os gols, mas quando surge a oportunidade é sempre bom poder marcar. Eu tenho essa facilidade na área, então busco aproveitar ao máximo. Minha melhor temporada foi quando marquei sete gols, então agora já tenho esse objetivo de poder chegar nessa marca e, quem sabe, poder passar e ajudar o Najran na busca pelos objetivos da temporada”, concluiu.