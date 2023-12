Paulinho exalta sequência vitoriosa do Sertanense pela Série C de Portugal: "Vamos por mais"

Com Paulinho como titular, o Sertanense venceu o União de Tomar por 2 a 1 pela 11ª rodada da Série C de Portugal no último domingo (03), e atingiu os 18 pontos, dois abaixo do líder. Após a partida, o atacante comentou sobre o jogo e sobre a terceira vitória nas últimas quatro partidas, que alavancou a posição do time na competição.

"Vitória importante, dentro de casa, que nos coloca diretamente na briga pela liderança. Conseguimos marcar o primeiro gol em um momento-chave do jogo, levamos o empate mas não desistimos da vitória por nenhum segundo, e saímos premiados. Estamos crescendo e vamos por mais", disse Paulinho.

"Estamos confiantes, é a nossa terceira vitória na últimas quatro rodadas. Estamos dando 100% nos treinamentos e dentro de campo para colocar o clube onde ele merece. Queremos manter a pegada para fecharmos o ano com chave de ouro", completou.

Nessa competição, em 11 jogos, o Alvinegro acumula 13 gols marcados e 13 sofridos. A trajetória do time é composta de cinco vitórias, três empates e três derrotas.

Um dos jogadores que mais vem crescendo dentro da equipe é o atacante Paulinho, que tem passagem pelas bases de Vasco e América-MG. Além disso, o atleta acumula experiência internacional significativa em terras lusitanas, onde também já defendeu Gil Vicente e Leixões.

O Sertanense retorna a campo neste domingo (10) diante do Benfica Castelo Branco, às 12h(horário de Brasília), pela 12ª rodada da Série C de Portugal.