Líder e invicto, atacante ex-Cruzeiro sonha com mais um acesso nos Emirados Árabes

Com grande passagem pela base do Cruzeiro e boas atuações no profissional do Vila Nova, o meia-atacante Erick Daniel vem contribuindo bastante para a temporada espetacular que o Al Orooba vem fazendo até aqui. O clube do brasileiro é o líder isolado da UAE Division 1. O Al Orooba disputou 10 jogos e acumula nove vitórias e um empate, somando 28 pontos ganhos. A equipe segue invicta. Erick falou sobre o bom início do time.

“Estamos fazendo uma primeira parte de competição muito boa, jogos difíceis, mas que o nosso time tem conseguido desempenhar um bom futebol e conquistar os pontos. A gente sabe que não tem nada ganho, ainda restam muitas rodadas pela frente e que será difícil manter esse mesmo ritmo. Por isso, precisamos estar preparados para os momentos de oscilação e seguir com foco no nosso principal objetivo que é o acesso”, disse.

Na atual temporada, Erick Daniel tem sido um dos destaques da sua equipe. O brasileiro, que já conquistou um acesso com o Al Bataeh na temporada 2021/2022, marcou 3 gols neste ano e espera seguir crescendo e ajudando o Al Orooba em busca do tão sonhado acesso.

“Graças a Deus, tenho conseguido ajudar a equipe, pude marcar alguns gols na temporada, mas a expectativa é de sempre seguir evoluindo e ajudando a equipe a vencer. Espero poder seguir desempenhando um bom futebol e ajudando os meus companheiros dentro de campo a conquistar o nosso principal objetivo que é o acesso para a Pro League”, concluiu.

Na UAE Division 1 os dois primeiros colocados garantem vaga na Pro League. O Al Orooba já acumula 10 pontos de vantagem para o terceiro colocado, o Dibba Al Hisn, que soma 18 pontos.