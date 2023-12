Lateral do Fénix, Santiago Franca comemora permanência na elite do Campeonato Uruguaio

Uma das jovens promessas do futebol uruguaio, Santiago Franca ajudou o Fénix a seguir na primeira divisão nacional. O lateral-esquerdo atuou em boa parte do campeonato, e foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o La Luz, no último dia 7 de dezembro, que garantiu a permanência do clube de Montevidéu.

“Muito feliz por ajudar o clube a assegurar a permanência. Sabíamos que seria um grande desafio, mas o grupo não deixou de acreditar em nenhum momento. Lutamos até o final e conseguimos alcançar o nosso objetivo. Estão todos de parabéns”, destacou o atleta uruguaio, de 21 anos.

Desde 2015 no Fénix, Santiago Franca fez a sua estreia como profissional em 2022. Nesta temporada, o lateral-esquerdo se firmou na equipe principal, e terminou o ano como titular do time.

“Foi uma temporada de muito aprendizado, importante para a minha evolução como atleta e ser humano. Sigo trabalhando pelo meu espaço na equipe, com muito foco e determinação no dia a dia”, concluiu o defensor.