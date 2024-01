Atacante ex-Fortaleza volta a marcar e lidera sua equipe em mais uma vitória nos Emirados Árabes

O atacante brasileiro Wesley Braga,, ex-Fortaleza, marcou mais um gol na temporada no último sábado (06), na vitória da sua equipe, o Al Orooba, contra o Jazira Hamra, por 3 a 1. Wesley anotou o segundo gol do clube no jogo e foi novamente peça-chave do seu time para conquistar mais um triunfo. O jogador celebrou o gol marcado e a vitória.

“Muito feliz em poder marcar mais um gol na temporada e ajudar o Al Orooba a conquistar a vitória. Por conta de sermos os líderes do campeonato, todos os times quando vêm nos enfrentar, eles têm ainda mais vontade e nesse jogo não foi diferente, foi uma partida muito difícil e que mostrou novamente a força do nosso time, que não é o líder à toa”, disse.

Al Orooba é líder isolado da UAE Division 1 e segue invicto na temporada

O Al Orooba, equipe do brasileiro, é o líder isolado e invicto da competição até aqui. Em 14 rodadas disputadas, o clube soma 38 pontos conquistados, 8 pontos a mais que o vice-líder, Al Dhafra. O Al Orooba ainda não perdeu na competição, são 11 vitórias e 3 empates. Wesley falou sobre a campanha da equipe e a busca pelo acesso.

“Estamos fazendo uma campanha muito sólida, o nosso time é jovem, mas tem se comportado muito bem nos jogos e conquistado bons resultados. Nós sabemos que manter essa invencibilidade até o fim é muito difícil, mas vamos buscar seguir nessa sequência e ampliar a vantagem. O nosso primeiro objetivo é conseguir o acesso e vamos trabalhar muito para conquistar”, concluiu.

A UAE Division 1, conta com 17 equipes participantes. Os dois primeiros colocados conquistam o acesso para a UAE Pro League, principal divisão de futebol do país.