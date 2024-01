Recuperado de lesão, Bruno Brígido volta aos gramados em Portugal e agradece apoio dos torcedores

Depois de ficar afastado por lesão durante três meses, Bruno Brígido voltou a meta do Estrela da Amadora no último final de semana. A equipe de Lisboa empatou com o Vizela por 1×1 chegando aos 17 pontos e alcançando a décima colocação na tabela de classificação do campeonato português.

“Feliz demais em voltar e poder ajudar minha equipe dentro de campo. Nenhum jogador gosta de ficar de fora, ainda mais por lesão. Agora é continuar fazendo o nosso trabalho para subir ainda mais na tabela de classificação”, revelou o jogador.

No período em que esteve de fora, Bruno Brígido pode receber o carinho e apoio dos torcedores, companheiros e comissão técnica. Na sua segunda temporada pelo clube, Bruno foi peça importante no acesso da temporada passada.

“Foi muito legal receber o apoio de todos. Só posso agradecer o carinho e o respeito que recebi de todas as partes. Isso me motiva ainda mais a ajudar o clube na busca pelos seus objetivos. Vamos juntos em busca das vitórias”, finalizou Brígido.

O próximo jogo do Estrela da Amadora será contra o Gil Vicente, domingo (14), às 12h30 (horário de Brasília), fora de casa.