Na sexta-feira (9), pela Adib Cup, Daniel Bessa tem compromisso importante pelo Ittihad Kalba, nos Emirados Árabes. Diante do Al Ain, a equipe do meio-campo inicia as semifinais da competição nacional em busca de uma vaga na decisão. Será o primeiro compromisso de 2024.

"Por se tratar de um mata-mata que pode nos levar a disputar uma final, algo inédito para o clube, certamente é uma das partidas mais importantes para mim desde que cheguei aqui. Sabemos das dificuldades, mas nos preparamos muito bem para este momento e vamos focados para fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado", analisou o brasileiro.

Bessa vem de ótima temporada nos Emirados, com sete gols e cinco assistências em 14 compromissos. É o segundo ano do meio-campo no país. Nos últimos dias, ele teve seu contrato renovado e estendido até 2026.

"Fiquei muito feliz pela renovação. Vínhamos conversando, tinha mais seis meses de vínculo ainda, até existia uma possibilidade de retorno ao Brasil, mas acertamos e foi ótimo para todos. Espero poder seguir ajudando a equipe da melhor maneira e, quem sabe, com conquistas importantes", explicou Bessa.

Depois da partida da Adib Cup, o Ittihad Kalba retoma seus compromissos na Liga dos Emirados, com jogo na terça-feira (13), diante do Khorfakkan. O último duelo aconteceu ainda em 2023, no dia 23 de dezembro, em derrota por 2 a 1 para o Bani Yas, com assistência de Daniel Bessa.