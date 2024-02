O treinador português, José Morais, ganhou destaque no futebol como auxiliar técnico de seu compatriota, José Mourinho. Juntos, desempenharam papéis importantes em diversos clubes gigantes da Europa. Morais foi peça fundamental ao lado de Mourinho em clubes como o Porto, onde conquistaram a Liga dos Campeões em 2004, e no Inter de Milão, colaborando para a tríplice coroa em 2010.

O treinador concedeu uma entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, compartilhando suas histórias no mundo do futebol. Nessa conversa, Morais revelou detalhes sobre seu tempo ao lado de Mourinho, sobre os desafios e conquistas que moldaram sua carreira.

“Trabalhar com os melhores do mundo pode fazer de você também um dos melhores do mundo. Foi essa a grande vantagem do meu percurso. Tive a felicidade de vivenciar uma realidade extraordinária ao lado do José Mourinho. É muito difícil apontar apenas uma (experiência). Foram vários trabalhos vencedores. Posso dizer que só há uma forma de permanecer profissionalmente próximo ao José Mourinho. Você precisa ser o melhor em tudo o que faz”, relembra José morais

Apesar de sua carreira como auxiliar, Morais também trilhou caminhos como treinador principal, assumindo o comando de equipes em diversas partes do mundo. Com passagens pelo Al-Hilal, Jeonbuk Hyundai, Sepahan, entre outros, Morais demonstrou versatilidade e fácil adaptação aos desafios do futebol global.

“Há muitos desafios no dia a dia da condução de um clube de futebol. A capacidade de influenciar pessoas para atingir bons resultados depende do conhecimento que se tem e da relação que é estabelecida com elas. Para mim, entender as rotinas que fazem parte da cultura e personalidade de uma equipe é o desafio que me permite atingir dois objetivos: adaptar-me e ter possibilidades de sucesso. Mas isso acontece tanto na liderança de uma equipe de futebol como na condução da sua vida. Quanto maior o conhecimento da cultura e das rotinas de pessoas ou grupos de pessoas, mais facilmente você se adaptará e encontrará a melhor estratégia para resolver situações de confronto com mais probabilidades de sucesso”, disse.

José Morais compartilhou sobre sua possível vinda ao Brasil, com sucesso de treinadores portugueses, o técnico entende que a língua é a cultura facilitaria sua adaptação e ressalta o desejo de treinar uma equipe brasileira nos próximos dois anos.

“Em 2020 isso foi debatido, mas eu estava na Coreia do Sul, empenhado na luta por títulos. Como aliás, acontece também agora. Não era possível sair. Mas sim, trabalhar no futebol do Brasil é um desafio que tenho em mente. Levar uma equipe brasileira a conquistar títulos nacionais e internacionais é de fato uma meta. A cultura é muito semelhante e isso permite que eu desenvolva essa tarefa com mais facilidade do que em país asiáticos, por exemplo, onde a língua não facilita uma comunicação direta com os jogadores. Espero que isso possa acontecer nos próximos dois anos”, concluiu.