Matheus Limeira exalta bons números pelo Moreirense, de Portugal: "Fundamental para mim"

O zagueiro Matheus Limeira foi decisivo em mais uma partida do Moreirense na Liga Portuguesa sub-19. O defensor marcou o gol de sua equipe no empate em 1 a 1 diante do Merelinense. Este foi o quarto gol marcado do Matheus pela equipe portuguesa. O brasileiro destacou o seu sentimento por balançar as redes em mais uma oportunidade.

"Sempre muito importante estar marcando, fico feliz por mais esse gol. Tenho bons números aqui pelo Moreirense, esse já é meu quarto gol em 18 jogos e isso é fundamental para mim. Vim para Portugal com um objetivo claro é trabalhar focado em ajudar a equipe e ter boa sequência e creio que tenho conseguido isso" - disse Matheus.

O gol do Matheus ajudou o Moreirense a manter uma boa sequência na segunda fase competição. O time está a oito partidas sem saber o que é derrota, com seis vitória e dois empates conquistados. A última revés da equipe de Guimarães foi ainda na primeira fase, em janeiro.

"Tivemos um período difícil no final do ano passado, fizemos alguns jogos ruins, uma sequência complicada. O nosso grupo se fechou e essa período invicto é fundamental para nós. Chegamos a oito jogos sem derrotas, passamos fevereiro e março sem perder. É uma marca importante para gente e vamos trabalhar para conseguir mais e mais vitórias", finalizou.